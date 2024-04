Giancarlo Esposito shock: 'Ero così povero che organizzai la mia morte'

Ci sono dei momenti nella vita di un uomo che possono rappresentare dei veri spartiacque. In questo senso, la partecipazione di Giancarlo Esposito a Breaking Bad lo ha salvato da una situazione finanziaria tanto disastrosa da portarlo a progettare la sua morte per permettere alla sua famiglia di riscuotere i soldi dell’assicurazione sulla vita.

Dopo aver riportato l’apertura di Giancarlo Esposito riguardo una partecipazione al Marvel Cinematic Universe, torniamo ad occuparci dell’interprete di Fà la Cosa Giusta per condividere le parole rilasciate nel corso di un episodio dello show Jim & Sam a proposito di quanto il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad lo abbia aiutato ad uscire definitivamente da una grave crisi economica rilanciando in maniera definita la sua carriera nell’industria cinematografica.

Interrogato sull’argomento, l’attore ha dichiarato: “La via d’uscita nel mio cervello si basava sulla questione relativa alla possibilità di ottenere i soldi dell’assicurazione in caso di suicidio. Mia moglie non aveva idea del perché le chiedessi quelle cose. Cominciai a pianificare. Se avessi fatto in modo che qualcuno mi facesse fuori, o se fossi morto a causa di una disgrazia, i miei figli avrebbero avuto l’assicurazione. Avevo quattro figli. Volevo che avessero una vita. Era un momento difficile. Ho letteralmente pensato di auto-eliminarmi per farli sopravvivere”.



Quindi Esposito ha concluso: “Questa è stata la prima idea per una via d’uscita, per quanto non sarei più stato nella vita dei miei figli. Poi ho iniziato a pensare che non fosse possibile, perché il dolore che avrei causato loro sarebbe durato per tutta la vita e ci sarebbe stato un trauma che avrebbe esteso quello generazionale da cui sto cercando di allontanarmi. La luce alla fine del tunnel era rappresentata da Breaking Bad”.

Un racconto estremamente sincero di un periodo non certo facile per la star di tantissime produzioni televisive e cinematografiche, che, fortunatamente, è poi riuscito a riportare al massimo livello la sua carriera, sistemando i problemi che lo avevano preoccupato in quel difficile periodo.

A proposito dell’attore e della serie che lo ha rilanciato, vi lasciamo alla notizia che Giancarlo Esposito avrebbe un’idea per un prequel di Breaking Bad basato su Gustavo Fring.

