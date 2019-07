Giancarlo Esposito su The Mandalorian e come è arrivato da Revolution a The Boys

Potremmo star qui a elencare tutti i ruoli iconici ricoperti da Giancarlo Esposito, ma l'attore di Breaking Bad e de I Soliti Sospetti ha ancora diversi interessanti progetti in ballo, tra cui la serie di Star Wars, The Mandalorian, e alcuni episodi di The Boys.

In un'intervista con Collider, Esposito, la cui presenza nella serie era stata annunciata già sul finire dello scorso anno, racconta com'è stato entrare a far parte del mondo di Star Wars per The Mandalorian, lo spin-off supervisionato da Jon Favreau.

"È il momento in cui indossi quell'incredibile costume [che realizzi davvero]. Solo il primo giorno di riprese ho realizzato di essere in un altro mondo. Il momento in cui ho messo piede sul set mi sono detto 'Oh mio Dio, potrei avere davvero un altro iconico personaggio tra le mani!'. Adoro Jon Favreau, e la sua visione per The Mandalorian è estremamente profonda e lungimirante". afferma l'attore.

Continua poi dicendo quanto sia sensazionale il lavoro di Favreau, e di come non sia ancora sicuro dell'approccio che dovrebbe avere nei confronti del personaggio che interpreterà: "Mi sento come se dovessi ancora trovare la chiave interpretativa del mio personaggio. Ma se questa è una storia mitologica che è stata raccontata per così tanti anni, in un modo così bello, nelle versioni più differenti, sono davvero entusiasta di far parte di questa [versione]."

Giancarlo Esposito è anche un grande amico di Samuel L. Jackson, Mace Windu nella trilogia prequel e nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars, e confessa che gli sembra davvero strano poter dire di essere parte, con lui e con tutti gli altri "membri del club", dello stesso universo.

E quando gli fanno domande sul suo aspetto nella serie, risponde: "Resterete sbalorditi!"

Ma The Mandalorian non è l'unico progetto in cui è attualmente coinvolto Esposito, che sarà in alcuni episodi di The Boys, la nuova serie televisiva ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg. E a proposito di The Boys, l'attore spiega come è entrato nel cast dello show.

"Non sapete quanto adori Eric Kripke [showrunner di Revolution, serie a cui ha lavorato Esposito]. Stavo girando Jett a Toronto, e un giorno mi sono incamminato verso la hall dello studio. E chi mi sono ritrovato davanti? Eric Kripke e alcuni membri della crew di Revolution. Ero così contento di vederli! Li ho abbracciati a lungo, e nel mentre vedevo Eric che si grattava il capo, per poi incrociare le braccia. 'Credo di sapere quello che stai pensando' gli ho detto. Al che ha risposto 'E lo faresti?'. E io 'Certo che lo farei!'. Così ora sono in alcuni episodi di The Boys. Ho girato un episodio per la scorsa stagione, e tornerò per altri".

E anche se il rammarico per la cancellazione di Revolution è ancora grande "Magari avessimo potuto continuare!" Esposito guarda al lato positivo, e conclude: "Se posso avere l'opportunità di continuare a lavorare con Eric, ne sono davvero felice."