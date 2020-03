Giancarlo Esposito di The Mandalorian rivela a quale personaggio della saga si è ispirato

Dopo i suoi commenti sui danni fatti sul set di The Mandalorian, Giancarlo Esposito ha dichiarato a quale celebre personaggio della saga di Star Wars si è ispirato per la sua interpretazione presente nella prima stagione dello show.

L'attore famoso per il suo ruolo in "Breaking Bad" ha svelato come ha voluto perfezionare il suo personaggio, il misterioso Moff Gideon decidendo di prendere ad esempio la celebre performance di James Earl Jones: "Pensando al tipo di personaggio, inizi subito a farti certe domande, ed è così che ho fatto anche io, immaginando subito James Earl Jones, Darth Vader, come ha cambiato la mia vita, chi c'era dentro quel costume, come era sotto il casco, una cosa simile potrebbe essere valida anche per Moff Gideon, ma indovina un po'? Io non devo indossare nessun elmo".

L'intervista continua con l'attore che rivela di voler creare un personaggio complesso, secondo le sue stesse parole "qualcuno che pensi possa salvare il mondo", anche se per ora la sua presenza nella serie è stata solo nei panni di avversario del protagonista interpretato da Pedro Pascal, il celebre cacciatore di taglie Din Djarin. In attesa di altre notizie sulla seconda stagione, vi segnaliamo il ritorno di Bill Burr in The Mandalorian 2.