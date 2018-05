Giancarlo Giannini entra nel cast di Comma 22, miniserie diretta da George Clooney

Stando a quanto riportato dal noto portale Variety, il candidato all'Oscar Giancarlo Nannini si è unito al cast di Comma 22, miniserie diretta da George Clooney e basata sull'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller.

Il noto attore e doppiatore nostrano vestirà i panni di Marcello, proprietario di un bordello di Roma un tempo uomo affascinante ma ancora oggi disinvolto e sicuro delle sue potenzialità. Giannini non è nuovo alle grandi produzioni internazionali, avendo recitato anche in Hannibal di Ridley Scott, Quantum of Solace e Casino Royale. Al momento è l'unico italiano ad essere stato ingaggiato per questa serie.

Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, Comma 22 racconta la storia del giovane soldato americano John Yossarian (Christopher Abbott), un bombardiere dell'aviazione che si trova a far fronte a delle questioni burocratiche dovute all'aumento del numero di missioni da completare prima di poter ottenere il congedo e tornare a casa.

Nel cast troviamo anche Hugh Laurie nei panni del Maggiore de Coverley, soldato a capo della squadra di stanza nella base aerea di Pianosa e Kyle Chandler in quelli del Colonnello Cathcart, che darà del filo da torcere al povero Yossarian. Clooney avrà il ruolo più defilato di Scheisskopf in modo da poter pienamente adempiere ai suoi doveri da regista.

Le riprese di Comma 22 sono attualmente in corso e si alterneranno tra la Sardegna e Roma. La serie, composta da sei episodi, andrà in onda il prossimo anno in America su Hulu mentre in Italia sarà un'esclusiva firmata Sky Atlantic.