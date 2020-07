Giancarlo Magalli querela un ex collega de I Fatti Vostri 'a causa' di Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, attraverso i propri account social ha annunciato di aver querelato Marcello Cirillio, suo ex collega ne I Fatti Vostri, reo secondo il conduttore di aver difeso Adriana Volpe in un'intervista in cui avrebbe pronunciato affermazioni diffamatorie.

Magalli, sul proprio account social ha scritto che Cirillio "a parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni? E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene".

Cirillio, dal suo canto ha risposto sempre attraverso i social "al dottor Magalli dalla querela facile". In un post pubblicato su Instagram, il cantante e musicista ha osservato che "sull’articolo uscito sul settimanale “ la nostra tv”ho dichiarato: “È molto difficile lavorare con lui ma non ho mai detto che sia colpa sua se non faccio più parte del programma...” (come si evince dalla foto dell’articolo) i titoli,come il dottore saprà, non li fanno né gli intervistati né i giornalisti ma i direttori o chi per loro!".

Di recente Adriana Volpe ha duramente risposto a Magalli nel corso del programma da lei condotto su TV8, Ogni Mattina. L'astio tra i due è cosa vecchia e nota, nonostante i tentativi di rappacificazione.