Giancarlo Magalli: 'Un giorno spero di fare pace con Adriana Volpe'

Per la prima volta da anni, Giancarlo Magalli apre ad una possibile pace con Adriana Volpe. Ospite di Settimana Ventura, il conduttore ha infatti parlato del rapporto con l'ex collega sfociato in una battaglia legale.

Magalli ha ricordato che con l'attuale concorrente del Grande Fratello VIP ha lavorato "insieme otto anni, sono stati un pò faticosi perchè quando non vai d'accordo con qualcuno certamente si fatica. Ma anche non per motivi gravi. C'è gente che ammazza il marito perchè russa. Anche un piccolo difetto diventa insopportabile quando viene prolungato nel tempo. Alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata".

Il presentatore ha anche rivelato di aver inviato ad Adriana Volpe "alcuni messaggi di pace, però lei ha le sue opinioni. Per carità, la giustifico, capisco tutto e non ce l'ho con lei, ma spero che un giorno faremo pace. L'unica cosa era riuscire a separarsi perchè insieme non stavamo più bene, e ci siamo riusciti".

Sui motivi dello scontro, Magalli non ha voluto gettare tutte le colpe sulla Volpe: "io ero un pò intollerante. C'erano cose che mi davano abbastanza fastidio" ha raccontato.

In passato si era anche parlato di un possibile ingresso di Magalli nella casa del GF Vip per parlare con Adriana Volpe, ma alla fine il rumor non si è materializzato. Sempre a proposito del Grande Fratello, probabilmente questa sera sarà annunciata la squalifica di Clizia.