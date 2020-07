Gianluca Grignani torna single: finito dopo 17 anni il matrimonio con Francesca Dall'Olio

Secondo alcune indiscrezioni, dopo ben 17 anni, sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio. La coppia che condivide quattro figli: Ginevra, Giosuè, Giselle e Giona, aveva già avuto in passato momenti difficili ma, erano sempre stati superati. Stavolta la loro relazione si sarebbe conclusa definitivamente.

Francesca non fa parte del mondo dello spettacolo ma, è stata spesso protagonista delle canzoni di suo marito. Tra i pezzi più famosi ricordiamo "Francy" e "Sei Unica". Non si conoscono ancora precisamente i dettagli della loro rottura, si attendono infatti comunicazioni ufficiali in merito.

Se l'amore non va a gonfie vele, la carriera invece sembra andare per il verso giusto. Il cantautore quarantottenne è impegnato nella realizzazione di un nuovo triplo album, anticipato dal singolo "Non dirò il tuo nome", promosso proprio in questi giorni tramite i social network. Questa canzone sarebbe dedicata alla stessa ragazza de "La mia storia tra le dita", ovvero un vecchio amore di Grignani terminato bruscamente.

L'artista non ha mai specificato chi fosse questa donna ma, è evidente che nonostante gli anni trascorsi, resti un pezzo importante della sua vita. Infatti nonostante sia essa stessa sposata e con figli, mantiene con Grignani un rapporto particolarmente stretto. L'album dovrebbe uscire entro la fine dell'anno mentre gran parte dei concerti sono slittati al prossimo anno.

