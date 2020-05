Gianluca Vacchi diventera papà: la compagna Sharon Fonseca è incinta

E' stata una festa della mamma da ricordare per Gianluca Vacchi. Il magnate bolognese infatti con una storia pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram ha annunciato che presto diventerà papà. La compagna Sharon Fonseca è infatti in dolce attesa.

"Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato" ha affermato il 52enne, diventato famoso su Instagram qualche anno fa grazie ai suoi balletti reggaeton, ma anche per aver raccontato la sua vita extralusso ed i viaggi in posti esotici.

La coppia sta insieme dalla primavera del 2018. Sharon è una modella venezuelana, nota nel mondo della moda per i suoi racconti. Su Instagram vanta oltre un milione di followers, ma è attiva anche nel settore imprenditoriale, avendo fondato un negozio di gioielli chiamato Omkara. La ragazza ha 28 anni in meno di Gianluca Vacchi, che è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria vita.

Il post Instagram ha superato 2,5 milioni di like, ma sono stati tanti i commenti da parte dei vip.