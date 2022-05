Gianluca Vacchi, monta la protesta degli utenti su Instagram: 'Ritirate questo scempio'

Lo scorso 25 maggio è approdata in streaming su Prime Video Gianluca Vacchi: Mucho Mas, docu-serie che racconta la vita di tutti i giorni del noto influencer italiano. Tuttavia, il pubblico del servizio streaming sembra non ha apprezzato particolarmente il prodotto e su Instagram sta infervorando una protesta che ne chiede la rimozione immediata.

Nella docu-serie, arrivata in 240 paesi e territori nel mondo, l'influencer, dj e imprenditore di fama internazionale si racconta, mostrandoci cosa c'è dietro a quel fenomeno da social che è esploso qualche tempo fa. Infatti, Vacchi ha ben 22,2 milioni di follower su Instagram, e con i suoi video ha conquistato Tik Tok. In questo documentario però non vediamo il personaggio che già conosciamo, ma anche la persona vera e propria. L'influencer si racconta come non ha mai fatto, e ci porta nella sua infanzia e nel suo presente, introducendoci anche la compagna Sharon Fonseca, la madre e tante altre persone che fanno parte della sua vita.

Da diverse ore però la pagina Instagram del colosso dello streaming è al centro di attacchi, che chiedono a gran voce la rimozione della serie con al centro Vacchi. A scatenare l'indignazione popolare è stato l'articolo apparso ieri su Repubblica, che ha intervistato un’ex colf di Vacchi.

L’iniziativa sui social è partita da Aestetica sovietica, pagina che si occupa di analisi sociale e politica, particolarmente attenta alla rappresentazione delle minoranze, che ha spinto i suoi follower a richiedere in massa la rimozione della docu-serie sotto il post di Amazon Prime Video che ne promuove l’uscita.

Allo stato attuale siamo già a più di 700 commenti, con molti utenti che minacciano la disdetta dell’abbonamento al servizio di streaming.