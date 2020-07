Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: un elicottero svela il sesso del bebè in arrivo!

Subito dopo il lockdown, Gianluca Vacchi ha annunciato che diventerà papà, in quanto la compagna Sharon Fonseca è incinta. La coppia di recente ha anche svelato il sesso del nascituro, in un modo "particolare".

In un filmato pubblicato su Instagram, girato nella loro enorme villa di Bologna (chiamata l'Eremita), Vacchi ha documentato l'arrivo di un'elicottero che ha sorvolato l'immenso giardino che circonda la proprietà. Nel momento in cui si è trovato sopra la coppia, che si teneva per mano davanti al loro cane, l'ha ricoperta con una quintalata di polvere color rosa confetto, che di fatto ha confermato che Vacchi e Sharon saranno i genitori di una bambina.

Inutile dire che l'annuncio è stato accolto calorosamente dagli oltre 16,6 milioni di follower di Vacchi, ed il filmato è vicino ai 6 milioni di like. Sharon, tra i commenti, ha rinnovato il proprio amore per il compagno e l'ha ringraziato per il "regalo più speciale del mondo".

Tra i commenti spiccano anche quelli del giocatore della Juventus, Miralem Pjanic, e dell'ex centrocampista della nazionale italiana Claudio Marchisio, che gli hanno mandato gli auguri. Vacchi è infatti da sempre vicino al mondo del calcio ed è amico di molti calciatori, tra cui Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.