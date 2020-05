Gianni Morandi all'aperto senza mascherina, fan infuriati: 'senza parole'

Sta facendo discutere una fotografia pubblicata da Gianni Morandi sul proprio profilo Instagram in occasione del primo maggio. Il cantautore, da sempre molto attivo sui social, si è fatto ritrarre all'aperto in un parco. I fan però non hanno accolto favorevolmente lo scatto ed hanno evidenziato l'assenza della mascherina.

"Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu vai al parco senza mascherina? Non ho più parole" ha scritto un follower, a cui non ha risposto direttamente il cantante ma un altro seguace che evidentemente è maggiormente informato sulla questione. "È casa sua, può stare senza mascherina", si legge nella risposta, che ha ovviamente ottenuto una valanga di mi piace senza però alcuna risposta diretta da parte del team social di Gianni Morandi. Secondo i più informati, infatti, Gianni avrebbe un vero e proprio parchetto all'interno di casa sua, dove evidentemente va puntualmente per prendere un pò d'aria in questo periodo di quarantena.

Negli ultimi anni il cantautore bolognese è diventato una vera e propria star del web, grazie alle sue risposte sempre pacate e reazioni condite dall'autoironia nei confronti dei follower che sono spesso diventati virali.