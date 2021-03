Gianni Morandi, il peggio è passato: il cantante riappare sui social e rassicura tutti

Dopo giorni di grande preoccupazione, Gianni Morandi è riapparso sui social e sulle note di "Sono un ragazzo fortunato" di Jovanotti, con la sua tipica verve, ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sulle sue reali condizioni di salute.

Il cantante bolognese era stato infatti ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente domestico che gli aveva causato forti scottature su tutto il corpo. Morandi infatti non era riuscito a controllare adeguatamente le fiamme mentre bruciava alcune sterpaglie, ed è stato così ricoverato d'urgenza al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Il cantante con questo divertente video in cui cammina con braccia e gambe fasciate per i corridoi dell'ospedale, ha voluto ringraziare tutto il personale medico che lo ha assistito in questo momento molto particolare, sottolineando ancora un volta di essere stato un ragazzo molto fortunato per come sono andate le cose. Morandi si mostra rigorosamente con la mascherina, dopo le polemiche dei mesi scorsi.

Nella didascalia del post pubblicato sui social dice: "21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale - scrive Morandi su Facebook nella didascalia che correda il video - Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un'eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi, questi sono i primi passi".