Giffoni 2020, anche Katherine Langford tra gli ospiti del festival

Per il suo cinquantesimo, il Giffoni Film Festival non si smentisce, e continua a portare grandi nomi in Italia, anche se in questo caso solo virtualmente: dopo Daisy Ridley e Richard Gere, ecco l'annuncio di Katherine Langford tra gli ospiti dell'edizione 2020.

Il Giffoni Film Festival come Camelot nella giornata di sabato 22 agosto: la protagonista di Cursed Katherine Langford sarà infatti in collegamento streaming con i juror del festival, e l'evento sarà trasmesso live anche sul sito Giffoni Live.

L'attrice australiana si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua interpretazione di Hannah Baker nella serie prodotta da Netflix 13, per poi passare sul grande schermo con Tuo, Simon di Greg Berlanti. Nel 2019 è poi stata tra le interpreti del whodunnit di Rian Johnson con Chris Evans e Daniel Craig, Cena con Delitto - Knives Out, mentre al momento la trovate di nuovo su Netflix con la serie fantasy basata sull'omonimo romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler. A breve la vedremo ancora al cinema nel film Spontaneous, al fianco di Piper Perabo e Charlie Plummer.

Per maggiori informazioni sugli ospiti e le modalità di svolgimento del festival, che quest'anno si fa letteralmente in quattro, potete visitare il sito ufficiale del Giffoni Film Festival.