The Walking Dead, il gigantesco set ripreso da un drone: ecco Alexandria dall'alto

Mentre aspettiamo di scoprire chi morirà nel finale di The Walking Dead 10, un fotografo ha deciso di mostrarci una delle ambientazioni più importanti della serie attraverso una foto scattata da un drone.

Alexandria rappresenta un po' il sogno americano, realizzabile anche nel bel mezzo di un'apocalisse zombie: dopo mille pericoli e rischi, il gruppo di Rick Grimes ha finalmente trovato un'oasi di pace in cui crescere una vera e propria comunità. La cittadina è stata creata appositamente per la serie, e consiste in una dozzina di edifici, un mulino a vento e alcune strade.

Sebbene sia vietato l'ingresso ai fan, il fotografo noto come @bighouseatl su Instagram è riuscito a scattare una foto aerea usando un drone. L'immagine cattura molto bene la grandezza del set: forse potrà non essere una città grandissima, ma se pensiamo che è stata costruita appositamente per la serie televisiva ci rendiamo conto della sua importanza. Nella foto è possibile riconoscere il cancello di accesso e la recinzione utile a tenere a bada gli zombie, oltre alle abitazioni e ai terreni predisposti alla coltivazione. Poco distante è presente anche la torre con la cisterna, avamposto spesso rappresentato nelle varie puntate.

Il finale di TWD dovrebbe chiarire il complicato rapporto tra Negan e il gruppo, anche se dovremo purtroppo aspettare visto che la serie è sospesa a causa del Coronavirus. I fan si chiedono anche come ritornerà Rick in TWD.