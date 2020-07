Gigi D'Alessio, ecco cosa ha fatto per una serata di beneficienza!

Gigi D'Alessio sembra avere proprio un cuore d'oro. Il noto cantautore napoletano ha infatti donato una delle sue chitarre ad una casa famiglia per rispondere all'appello fatto da un noto avvocato penalista napoletano.

Nei giorni scorsi Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell'Unione Giovani Penalisti di Napoli aveva chiesto a gran voce l'aiuto di vari musicisti e cantanti per supportare un'iniziativa benefica che mirava a raccogliere strumenti musicali per promuovere l'inclusione sociale di quei giovani con un passato difficile o che vivono in una casa famiglia.

L'uomo aveva scritto su Facebook: "Invitiamo i musicisti di tutta Italia a donare strumenti musicali da destinare ai minori dei centri diurni e delle case famiglia di Napoli".

Il sostegno di Gigi D'Alessio all'iniziativa “La Musica come inclusione sociale“ non si è fatto attendere. Ha infatti donato uno dei suoi strumenti più preziosi, e il suo esempio è stato seguito da molti altri tra cui Ida Rendano.

In coppia con Clementino nelle ultime ore D'Alessio ha pubblicato un nuovo pezzo, ovvero Como Suena el Corazon, che mira ad essere una delle hit dell'estate in contrapposizione a Guapo della sua ex compagna. Nonostante la fine delle sua relazione con Anna Tatangelo che nel frattempo si è scagliata contro il gossip nostrano, Gigi sembra essere pronto per una nuova avvincente estate musicale. Staremo a vedere chi dei due la spunterà.