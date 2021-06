Gigi D'Alessio, il figlio accusato dalla colf: 'Picchiata e ridotta in semi schiavitù'

Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, è stato accusato di aver ripetutamente picchiato e di aver ridotto in uno stato di semi schiavitù la sua collaboratrice domestica. La donna ha addirittura rivelato che il primogenito del cantautore l'avrebbe minacciata, sostenendo che in caso di denuncia avrebbe fatto uccidere suo figlio.

I fatti risalirebbero alla notte del 5 luglio 2014 e l'aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento in via Michele Mercati, nel quartiere Parioli a Roma, dopo un litigio tra Claudio D'Alessio e la sua compagna Nicole Minetti:

"Quella sera Claudio e la compagna Nicole Minetti fanno rumore. Scendo per dirgli di smetterla, di farmi dormire, allora il figlio di Gigi D’Alessio mi aggredisce. Gli dico che avrei chiamato il padre per i soldi. Lui, come una furia, ha preso le mie cose, mi ha spinto contro il muro, poi ha minacciato di uccidermi e infine mi ha sbattuto fuori casa. La compagna per la paura si è chiusa a camera… Poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa. Solo perché gli avevo chiesto l'ultimo stipendio. Dopo avermi picchiata e cacciata di casa, mi ha chiamato mentre ero al pronto soccorso e mi ha detto: 'Se mi denunci, faccio salire i miei amici di Napoli, quelli che tu sai, e faccio uccidere tuo figlio'. Ha provato a lanciarmi una sedia".

Claudio D'Alessio però si difende e passa al contrattacco, accusando la donna di sbalzi d'ira e rivelando che sarebbe stata proprio lei a tirare una sedia contro lui e la sua compagna. Non ci resta che attendere la decisione del tribunale per scoprire la verità.