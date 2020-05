Gigi D'Alessio e Fiorello pazzi di Vincenzo De Luca: "Credo di amarlo"

Vincenzo De Luca è stato tra i protagonisti assoluti della quarantena, i suoi annunci ed appelli, conditi dall'ironia che l'ha sempre contraddistinto, sono stati pubblicati anche da Naomi Campbell su Instagram. A quanto pare però tra i fan del Governatore della Campania c'è anche Gigi D'Alessio.

Il cantautore napoletano, da sempre uno dei più amati del pubblico partenopeo, nella giornata di ieri è stato ospite di "Da Noi... A Ruota Libera", il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. La conduttrice ha mostrato un mix degli appelli di De Luca, tra cui figura l'ormai iconica minaccia del lanciafiamme nei confronti degli studenti che intendevano organizzare una festa di laurea.

Gigi D'Alessio non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti di De Luca, e gli ha dedicato "Non mollare mai", in quanto nella sua visione il Governatore sarebbe in grado di far arrivare i messaggi in maniera efficace al pubblico ed ai concittadini. Il cantante ha affermato che "seppur con ironia dice cose giuste. A Napoli si dice 'pazziando, pazziando' dice la verità, ovvero giocando dice la verità".

Sempre ieri, De Luca è stato ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, a cui gli ha affibbiato l'appellativo di "fratacchione", che è stato subito ripreso anche da Luciana Littizzetto. Fiorello, senza mezzi termini sul proprio account ufficiale Twitter ha affermato che "credo di amare De Luca".