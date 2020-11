Gigi D'Alessio, spunta una nuova donna. Cosa dirà Anna Tatangelo?

Dopo oltre 15 anni, la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è giunta al termine ma, tra i due sembra esserci ora un buon rapporto, soprattutto per il piccolo Andrea. Ora il cantante napoletano ha voltato pagina e oltre ai nuovi impegni lavorativi sembra esserci anche una nuova fiamma.

Dopo la deludente esperienza con Made in Sud, D'Alessio torna in tv con un nuovo programma. Sarà infatti tra i giudici di The Voice Senior, il programma dedicato agli interpreti ultrasessantenni che mirano a farsi conoscere al pubblico televisivo. Al suo fianco ci saranno anche altre autorevoli voci del panorama musicale italiano come Clementino e Albano Carrisi. In più ci sarà anche Antonella Clerici, la biondissima conduttrice che è anche attualmente in tv con É sempre Mezzogiorno.

A quanto pare Gigi D'Alessio avrebbe dimenticato la sua ex compagna e, attualmente avrebbe una relazione con una giovane ragazza che a detta dei ben informati assomiglierebbe anche molto fisicamente alla Tatangelo. Nel corso dell'ultima estate, molti sono i flirt che sono stati attributi anche ad Anna Tatangelo. La cantante si è infuriata però moltissimo con i giornalisti, dopo che molte riviste scandalistiche avevano parlato di una storia con Daniele Petricca, il batterista che da anni ormai segue la Tatangelo nei suoi concerti.