Gigi Buffon ed Ilaria D'Amico si sposano: 'siamo come Renzo e Lucia'

Sono passate poche settimane dall’addio al calcio di Gigi Buffon, ed il portiere ex Juventus e Parma è pronto a convolare a nozze con la compagna Ilaria D’Amico. A svelarlo è proprio la giornalista, intervistata al Corriere della Sera, che ha confermato le voci che circolavano sul web da tempo.

Anche in passato infatti si vociferava che le nozze sarebbero avvenuto dopo il ritiro dal calcio di Buffon, ed effettivamente così è stato perchè ha ricevuto la fatidica proposta. “Ha più impegni di prima. Però devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione, finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili” ha raccontato la D’Amico che comunque ha sottolineato come il grande giorno non sia vicino.

La coppia infatti inizialmente aveva pianificato le nozze a giugno 2024, con calma, “poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo”, ma la cosa sicura è che si tratterà di un momento intimo. In pieno stile Buffon.