Gigi Hadid arrestata alle Isole Cayman: la modella accusata di importare droga

Gigi Hadid, modella e attrice statunitense è stata arrestata al suo arrivo alle Isole Cayman per importazione di Marijuana e di strumenti per fumarla dopo che gli agenti della dogana hanno perquisito i suoi bagagli trovando una piccola quantità della sostanza e diversi oggetti per consumarla. La modella è stata rilasciata su cauzione.

Mentre continua l’ondivaga relazione che lega Gigi Hadid a Leonardo di Caprio, la star di Ocean’s 8 ha da affrontare problemi di natura completamente diversa dopo il suo arrivo nei territori caraibici.

Secondo quanto riportato da Tmz, infatti, la Hadid, arrivata in aeroporto con un jet privato, sarebbe stata controllata e trovata in possesso di una quantità d’erba che lei ha definito per uso personale. Gli agenti hanno comunque deciso di arrestarla per importazione di cannabis e multarla di 1000 dollari prima di essere rilasciata su cauzione in attesa del processo.

Il fatto sarebbe avvenuto il 10 luglio 2023 e, nella versione raccontata da People che avrebbe avuto modo di parlare con un membro dello staff, la modella avrebbe acquistato la marijuana a New York, dietro prescrizione medica.

Una piccola disavventura che non dovrebbe avere alcun tipo di ripercussione per l’attrice, che, già qualche tempo fa era balzata agli onori della cronaca per una sua decisione social. Vi lasciamo dunque alla news su Gigi Hadid che decide polemicamente di lasciare Twitter.