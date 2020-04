Gigi Hadid e l'ex One Direction Zayn Malik aspettano un bambino

Il noto sito web americano TMZ ha svelato in anteprima che la modella Gigi Hadid e l'ex One Direction Zayn Malik aspetterebbero un bambino. Al giornale di gossip a stelle e strisce, che negli ultimi tempi si è rivelato molto affidabile avendo annunciato in anteprima mondiale la morte di Kobe Bryant, racconta che la nascita non sarebbe vicina.

Fonti vicine alla famiglia della super top model infatti avrebbero precisato che il parto sarebbe in programma a Settembre. TMZ racconta che "Gigi è incinta da 20 settimane e non è chiaro se la coppia sia già a conoscenza del sesso del bambino". Le due famiglie sarebbero "entusiaste della notizia".

Qualora la notizia fosse confermata, per Gigi Hadid sarebbe anche perfetta la tempistica della gravidanza in quanto il settore della moda è in pausa e lo sarà probabilmente ancora per un pò a causa della pandemia di Coronavirus che ha bloccato tutte le sfilate.

La coppia ha confermato la relazione nel 2015, quando Malik faceva ancora della boyband One Direction. I due più volte sono stati al centro di gossip, tra rotture e ritorno di fiamma. Emblematico è quanto successo a marzo 2018 quando avevano annunciato sui rispettivi account social la separazione, salvo poi ricomparire di nuovo insieme a gennaio quando avevano festeggiato il compleanno di Malik a New York.