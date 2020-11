Gigi Proietti: ecco l'incredibile omaggio di Viterbo al Maresciallo Rocca

La morte di Gigi Proietti ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. Da più parti infatti si è tentato di rendere omaggio a questo straordinario attore e, a Viterbo si è deciso di farlo in grande stile.

La città ha salutato Gigi Proietti mostrando un'immagine del suo indimenticabile personaggio, ovvero il Maresciallo Rocca, proiettata sulla facciata del vecchio ospedale, nelle immediate vicinanze del Duomo. L'assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis all’indomani dell’iniziativa promossa dal Comune in memoria di questo grande personaggio ha detto: "Da martedì 3 novembre sera e fino a domani, 5 novembre, dal tramonto fino alle 23, l’immagine di Gigi Proietti resterà come omaggio della città di Viterbo all’amato cittadino onorario".

Il sindaco Giovanni Maria Arena ha ricordato quanto la città di Viterbo deve a questo personaggio e anche al regista della note serie Rai: "Viterbo deve molto a Gigi Proietti e al Maresciallo Rocca. Per questo vogliamo ricordare anche chi, insieme a Proietti, ha riportato Viterbo sotto i riflettori, rinvigorendo e rinnovando quella vocazione di città del cinema che Viterbo ha avuto in passato e che tuttora conserva. Vogliamo ricordare 'il padre' del Maresciallo Rocca: il regista Giorgio Capitani, anche lui cittadino onorario dal 2004, grazie all’allora sindaco Gabbianelli e all’intera amministrazione di cui anch’io facevo parte. Capitani e Proietti hanno scelto Viterbo per girare le storie della nota serie televisiva in onda sulla Rai, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90. Insieme hanno fatto conoscere la nostra città a milioni di italiani. Sono moltissimi i turisti che, negli anni, visitando Viterbo, hanno chiesto dove fosse la caserma dei carabinieri del Maresciallo Rocca o la farmacia della Sandrelli. In una puntata abbiamo ritrovato anche un frammento del Trasporto della Macchina di Santa Rosa".

Nelle scorse ore anche Paola Cortellesi ha reso omaggio a Gigi Proietti così come molte altre star del mondo dello spettacolo.