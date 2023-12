Gigolò per caso: trama, cast e numero di puntate della serie con Christian De Sica

Su Amazon Prime Video è arrivata Gigolò per caso, nuova serie con protagonisti Pietro Sermonti e Christian De Sica. Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere su questa nuova serie televisiva italiana.

Cominciamo con la trama di Gigolò per caso: Giacomo (Christian De Sica) e Alfonso (Pietro Sermonti) sono padre e figlio, entrambi esperti di antiquariato. Alfonso però non sa che in realtà il padre è un gigolò molto richiesto che ha sviluppato un metodo di seduzione tutto suo. Il problema nasce quando Giacomo ha un infarto e non può più fare il suo vero lavoro: Alfonso sceglierà quindi di sostituirlo anche per la crisi con la moglie Margherita (Ambra Angiolini).

Gigolò per caso è coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red. Sei puntate disponibili appunto su Prime Video dirette da Eros Puglielli. Una commedia degli equivoci dai toni sopra le righe e a tratti paradossali, che parla appunto di sessualità.

Nel cast oltre a De Sica, Sermonti e Angiolini troviamo tanti nomi conosciuti del panorama cinematografico italiano: Stefania Sandrelli, Frank Matano, Sandra Milo, Gloria Guida, Isabella Ferrari, Virginia Raffaele, Asia Argento e anche Greg.

Qua vi lasciamo anche il trailer di Gigolò per caso e se magari vi siete persi le uscite di dicembre 2023 delle serie su Amazon Prime Video ecco anche quelle.

Ma voi avete già visto Gigolò per caso? Lo guarderete? Diteci la vostra nei commenti.