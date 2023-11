Gigolò per caso: il nuovo video svela il grande segreto di Ambra Angiolini e Asia Argento

In queste ore le attrici Ambra Angiolini e Asia Argento hanno spopolato su Instagram grazie ad un nuovo video promozionale della piattaforma di streaming on demand Prime Video pubblicato per il lancio della nuova serie tv Gigolò per caso, con protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti.

Il nuovo video con Ambra Angiolini e Asia Argento, che fanno parte del cast corale della serie comedy in sei episodi in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video a partire dal prossimo 21 dicembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, le due attrici svelano i retroscena della foto postata a gennaio scorso che le ritraeva insieme, diventata virale in pochissimi minuti, e - come svelato dal nuovo filmato - fu scattata all'insaputa dei fan proprio sul set della serie Amazon. Potete riprodurre il video nel post disponibile in calce all'articolo.

Ricordiamo che Gigolò per caso racconta la storia di un figlio (Sermonti) che, con suo padre (De Sica) malato, scopre che per anni il genitore ha lavorato in segreto come gigolò: in difficoltà economiche, il protagonista sceglie di provare a seguire le orme paterne reinventando totalmente la sua vita. Nel cast, oltre a Pietro Sermonti, Christian De Sica, Ambra Angiolini e Asia Argento, anche Frank Matano, Sandra Milo e Stefania Sandrelli, e le special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

