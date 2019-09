Gillian Anderson confermata nei panni di Margaret Thatcher in The Crown 4

Le voci sull'arrivo di Gillian Anderson nel cast della quarta stagione di The Crown risalgano ormai all'inizio dell'anno, ma finora non era mai arrivata nessuna conferma che dava per sicura l'attrice di X-Files e American Gods nel ruolo di Margaret Thatcher, la "Lady di Ferro" Primo Ministro inglese dal 1979 al 1990.

A confermarlo invece ufficialmente ci ha pensato in queste ore l'account ufficiale di The Crown a firma Netflix, che ha condiviso un tweet con la foto della Anderson e la scritta: "Gillian Anderson vestirà i panni di Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown, attualmente in produzione". Questo significa che, nel mentre dell'attesa degli episodi della terza stagione, le riprese della quarta sono praticamente sul punto di partire, se non lo hanno già fatto.



In una nota ufficiale la Anderson ha inoltre dichiarato: "Sono davvero entusiasta di unirmi al cast e alla troupe di The Crown e di avere anche l'opportunità di interpretare una donna così complicata e controversa. La Thatcher è stata senza dubbio una figura formidabile, ma voglio godermi l'esplorazione sotto la superficie e avere l'occasione di innamorarmi di questa icona che, apprezzata od odiata, ha sicuramente definito un'epoca".



The Crown 3 vede nel cast Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Paul Bettany e Tobias Menzies, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 17 novembre.