Gillian Anderson è Margaret Tatcher nell'incredibile trailer finale di The Crown 4!

Dopo i poster ufficiali per i nuovi episodi, Netflix ha appena pubblicato il trailer finale di The Crown 4, il cui debutto è atteso sulla piattaforma nel corso del mese di novembre.

I nuovi episodi, come anticipato dal trailer, saranno ambientati sul finire degli anni settanta e vedranno la regina Elisabetta (ancora interpretata da Olivia Colman) e la famiglia impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent'anni è ancora scapolo.

Mentre la nazione comincia a sentire l'impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (interpretata dall'attesissima new entry Gillian Anderson), la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, le tensioni con la regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland, creando conflitti all'interno del Commonwealth. Anche se la storia d'amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

La quarta stagione di The Crown debutterà sul servizio di streaming on demand dal 15 novembre. Per altri approfondimenti guardate le foto dell'abito di Lady Diana paragonato a quello indossato da Emma Corrin nella serie.