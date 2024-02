Gillian Anderson poteva essere Cersei in Game of Thrones! Ecco perché rifiutò

Quello di Cersei Lannister è stato sicuramente uno dei personaggi più riusciti e amati di Game of Thrones con l’intepretazione Lena Headey apprezzatissima dai fan dell’adattamento HBO. In principio, però, la parte sarebbe dovuta andare a Gillian Anderson, che ha dovuto declinare l’offerta a causa della durata dei lavori sulla serie tv.

Dopo aver riportato le parole di George R.R. Martin contro gli hater di Game of Thrones, torniamo a parlare della trasposizione seriale dai romanzi dello scrittore del New Jersey per parlare delle motivazioni che hanno portato Gillian Anderson, la Dana Scully di X-Files, a non prendere parte allo show.

L’attrice avrebbe dovuto interpretare la parte di Cersei, positivamente ricordata dai fan nonostante un finale non considerato all’altezza, salvo rifiutare il ruolo, intimorita dalla possibilità che una produzione del genere, tanto duratura e con tempi di realizzazione assolutamente ristretti, avesse potuto toglierle troppo tempo, allontanandola dalla famiglia.

In quel periodo, Gillian Anderson stava, inoltre, cercando di trasformare la sua carriera prendendo parte a diversi progetti per il grande schermo dopo essere diventata un’icona della televisione grazie allo show che l’ha resa celebre.

Di certo sarebbe stato interessante capire come il personaggio di Cersei, uno dei più profondi e caratterizzati della serie tv, sarebbe cambiato con Gillian Anderson al posto della Headey, vincitrice di un Golden Globe e nominata a diversi Emmy per il ruolo.

In attesa di scoprire quali saranno i progetti futuri per quanti riguardi nuovi spin off dell’arco narrativo principale, vi lasciamo alle dichiarazioni dei creatori di Game of Thrones a proposito di cosa cambierebbero della serie.