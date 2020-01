Gillian Anderson su Sex Education:'Quando ricevetti il copione inizialmente lo cestinai'

Sex Education è una delle serie più apprezzate di Netflix ma c'è qualcuno che ha avuto bisogno di un po' di tempo per accettare l'idea dello show. Si tratta di Gillian Anderson, interprete della dottoressa Jean Milburn, che durante l'apparizione nel programma The One Show, ha approfondito il suo approccio alla serie tv.

"Non sono davvero sicura di aver pensato al futuro. Quando l'ho letta per la prima volta [la sceneggiatura] non avevo nemmeno risposto. La misi nel cestino ma il mio compagno di consigliò di toglierla dal cestino e leggerla un po' più seriamente. E in realtà quando l'ho fatto l'ho trovata incredibilmente esilarante, e in un certo senso hanno ottenuto quello che stavano cercando".

Fortunatamente Gillian Anderson venne conquistata dall'idea, tanto da sostenerla immediatamente e dichiarando che 'uno degli elementi più importanti della serie è che ha aperto a conversazioni sul sesso'.



"Per me questo è uno degli elementi più importanti della serie, che ha così tanto cuore e affronta questioni molto, molto stimolanti che affrontano adolescenti e famiglie" ha spiegato "Gran parte di ciò riguarda la comunicazione. Il mio personaggio è imbarazzante per il modo in cui comunica - o cerca di comunicare - è completamente esagerata, inappropriata, anche se è una terapista sessuale. Suo figlio è in realtà abbastanza bravo in questo e il suo modus operandi è quello d'insegnare compassione, perdono, comunicazione e comprensione. Tutte cose che sono davvero meravigliose da avere nella propria vita ma che possono essere piuttosto difficili da praticare".

La seconda stagione di Sex Education vede Otis (Asa Butterfield) e il suo rapporto con la sua nuova fidanzata Ola (Patricia Allison) e i sentimenti irrisolti di Maeve (Emma Mackey) per Otis.

Ad un certo punto Otis e Maeve decideranno di riaprire la loro 'clinica sessuale'. Ma i fan si chiedono: cosa aspettarci dalla terza stagione di Sex Education? Online è inoltre disponibile un video di 60 senza spoiler sulla seconda stagione.