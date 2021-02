Gillian Anderson, da The Crown a The First Lady: sarà Eleanor Roosevelt in una miniserie

Da Primo Ministro inglese a First Lady degli Stati Uniti Uniti d'America: dopo The Crown, l'attrice candidata ai prossimi Golden Globe Gillian Anderson tornerà a recitare in una serie a sfondo storico per Showtime, dove interpreterà Eleanor Roosevelt.

Si intitola The First Lady il nuovo progetto di Showtime, una serie antologica che si focalizzerà man mano sulle vite personali e politiche degli eroi più enigmatici d'America.

La prima stagione vedrà protagonista Eleanor Roosevelt, moglie del 32esimo Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, ma anche Betty Ford, che sarà interpretata da Michelle Pfeiffer, e Michelle Obama, alla quale presterà il volto Viola Davis.

Tre grandi nomi per tre grandi figure femminili della storia dunque, che saranno esplorate più a fondo nello show ideato da Author Aaron, anche sceneggiatore e produttore esecutivo, e diretto da Susan Bier (che recentemente ha riscosso grande successo con The Undoing) e prodotta anche da Viola Davis e il marito Julius Tennon.

"Gillian Anderson è un'attrice con un'incredibile versatilità e un talento squisito. È la scelta perfetta per completare questo fantastico terzetto che vestirà i panni di donne così iconiche" ha affermato Amy Israel, EVP scripted di Showtime "È di grande ispirazione poter avere Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Susanne Bier e Cathy Schulman [produttrice] in prima fila per The First Lady. Hanno davvero gettato le basi per una serie che potrà diventare uno dei punti di riferimento per le produzioni Showtime".

Oltre a Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer e Viola Davis, tra gli altri membri del cast troviamo anche l'attrice di Ant-Man Judy Greer nei panni di Nancy Howe, Aaron Eckhart in quelli del Presidente Gerald Ford, Jayme Lawson interpreterà una giovane Michelle Obama, mentre Kristine Forseth sarà una giovane Betty Ford e Rhys Wakefield il Vicepresidente Dick Cheney.