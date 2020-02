Gillian Anderson si trasforma in Margaret Thatcher sul set di The Crown 4

La quarta stagione di The Crown è in fase di produzione e come sappiamo Gillian Anderson interpreterà la controversa premier britannica Margaret Thatcher. In una nuova immagine proveniente dal set possiamo notare come, grazie anche a un tailleur dalle spalline imbottite, la somiglianza tra l'attrice di X-Files e la Lady di Ferro sia notevole.

L'immagine, che potete vedere in calce all'articolo, proviene da una scena in cui Margaret Thatcher è al cospetto della stampa, poco prima di essere eletta nel 1979.

"Sono davvero entusiasta di unirmi al cast e alla troupe di The Crown e di avere l'opportunità di interpretare una donna così complicata e controversa" aveva dichiarato Gillian Anderson, protagonista su Netflix anche di Sex Education, all'annuncio del suo ingaggio nella serie di Peter Morgan. "Thatcher è un personaggio formidabile e ho l'opportunità di esplorarla sotto la superficie, oserei dire innamorandomi di un'icona che, amata o disprezzata, ha comunque segnato un'epoca."

Per i fan della serie sulla vita della regina Elisabetta II è giunta inaspettata nei giorni scorsi la notizia della chiusura di The Crown dopo la quinta stagione, quando inizialmente ne era stata prevista anche una sesta. Per il ruolo della regina negli episodi finali è stata scelta Imelda Staunton, che a differenza di Olivia Colman e Claire Foy potrà però ricoprirlo soltanto per una stagione.

La quarta stagione di The Crown vedrà il debutto di altri personaggi, e da altre immagini trapelate recentemente è possibile apprezzare anche la somiglianza tra Emma Corrin e Lady Diana.