Gina Carano sotto accusa: avrebbe paragonato lo scandalo Weinstein ai vaccini anti-COVID

Nonostante sia passato del tempo da quando Disney ha deciso di licenziarla dalla serie The Mandalorian, Gina Carano pare sia incapace di rimanere al di fuori di polemiche e discussioni per atteggiamenti negativi. L'ultima infelice uscita dell'attrice riguarda la pandemia di COVID, argomento già affrontato da Carano in passato.

In un recente tweet, Carano ha paragonato le scelte sui vaccini stabilite dal presidente Joe Biden con alcune delle peggiori azioni che sarebbero state commesse da Harvey Weinstein. Ricordiamo che le accuse rivolte all'ex produttore cinematografico sono quelle di stupro, aggressione sessuale e abusi sessuali.



Carano ha pubblicato un'immagine molto conosciuta e spesso utilizzata per i meme, con i due Spider-Man che si osservano e si indicano perché si accorgono di essere uguali, con le didascalie di Joe Biden e Harvey Weinstein.

Chiaramente il tweet ha generato un'infinità di polemiche, con molti follower disgustati dal paragone e furiosi nei confronti dell'ex artista marziale.

Già a luglio Gina Carano era stata criticata per le sue posizioni sui vaccini e ora l'attrice ci è ricascata, con un post che non lascia spazio ad interpretazioni.

Diversi follower hanno ricondiviso il meme sottolineando l'insensatezza del paragone avanzato dall'ex star di The Mandalorian nel meme pubblicato su Twitter nelle scorse ore.



Ricordiamo che lo scorso mese di febbraio, Gina Carano è stata licenziata da Disney dopo le sue parole negazioniste sulla pandemia di COVID-19.