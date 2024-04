Gina Carano attacca ancora Disney: 'Vogliono dire alla gente come scusarsi'

La tensione tra Gina Carano e Disney non sembra destinata ad allentarsi in tempi brevi: i toni tra l'ex-star di The Mandalorian e la House of Mouse hanno anzi continuato ad inasprirsi negli ultimi tempi, quando Carano ha fatto causa a Disney grazie all'intervento di Elon Musk. L'attrice, comunque, ha ancora qualcosa da dire al riguardo.

Secondo Gina Carano, infatti, la cosa avrebbe potuto risolversi in maniera decisamente più pacifica, senza necessariamente interpellare avvocati e tribunali: "Mi sembra tutto così imbarazzante, in un certo senso. Perché è tipo: 'Non abbiamo saputo risolvere la cosa in modo più rispettoso'. Si poteva scegliere di fare la cosa giusta e di dire le cose giuste, da persone adulte" sono state le sue parole.

L'ex-star di Cara Dune, che recentemente ha ricordato le terribili sensazioni provate dopo il licenziamento da The Mandalorian, ha proseguito: "Certe volte penso che vorrei semplicemente sedermi a parlare con loro. Vorrei sedermi con Bob Iger e dirgli: 'Qual è il problema? Hai letto la mia storia? Capisci cosa sta succedendo? Vogliamo capire che ciò che è successo negli ultimi 4 anni è stato assolutamente brutale?' [...] Ma non lo faranno, mi faranno passare l'inferno, lo so. Loro sono professionisti, vogliono dire a tutti come dovrebbero scusarsi". La parola, a questo punto, passa agli avvocati.

