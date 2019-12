Gina Carano celebra via social il debutto di Cara Dune in Star Wars: The Mandalorian

Arrivata già al giro di boa, l'ottima Star Wars: The Mandalorian ha introdotto con il quarto episodio diretto da Bryce Dallas Howard - intitolato "Sanctuary" - l'atteso personaggio di Cara Dune, ex-ribelle interpretata dalla grintosa Gina Carano nella serie live-action Disney+ scritta e creata da Jon Favreau.

Quello di Cara è stato un debutto muscolare e interessante, che l'ha subito messa in relazione con Mando e Baby Yoda. Sanctuary è anche stato l'episodio finora più diverso tra quelli andati in onda, meno contemplativo del paesaggio, più dialogato, con una struttura tutto sommato lineare e precisa.



Ad ogni modo, ci stavamo tutti domandando quando sarebbe entrata in scena l'anticipata ex-ribelle dalla Carano, e finalmente abbiamo avuto modo di vederla in azione al fianco del Mandaloriano di Pedro Pascal. Proprio per festeggiare il suo debutto, la stessa attrice ha voluto scrivere un suo pensiero via Instagram, condividendo nel farlo un'immagine dell'episodio. Ha scritto infatti la Carano per celebrare l'arrivo del personaggio:



"Sapete... prima di andare a fare shopping e stressarvi per il Black Friday, perché non scegliere di stare lontani dal trambusto, sedersi rilassati e incontrare la mitica Cara Dune. Che la forza sia con tutti voi". In aggiunta, la Carano ha anche condiviso una fan-art di una sua follower, scrivendo "la adoro".



The Mandalorian tornerà su Disney+ con il quinto episodio il prossimo 6 dicembre. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alle cinque domande semiserie dopo The Mandalorian 1x04 e al collegamento con Star Wars: Rebels.