Gina Carano, ecco come e quando la star di The Mandalorian ha scoperto del licenziamento!

L'ex star di The Mandalorian Gina Carano ha scoperto di essere stata licenziata dai dirigenti della Lucasfilm tramite i social media a seguito del suo indelicato paragone tra la condizione dei conservatori in America e quella degli ebrei nei campi di sterminio.

L'interprete di Cara Dune ha infatti rivelato di non essere stata contattata dai suoi superiori, ma di aver appreso la notizia come un qualsiasi altro fan dello show. La Carano ha anche rivelato che la Disney in precedenza le aveva impedito di fare qualsiasi conferenza stampa per la seconda stagione di The Mandalorian a seguito della sua sconsiderata presa in giro dell'uso del pronome.

"All'inizio dell'anno scorso, prima che uscisse The Mandalorian, volevano che usassi le loro parole per una dichiarazione in cui scusarmi sull'uso del pronome. Ho rifiutato e ho offerto una dichiarazione con parole mie", ha detto l'attrice. "Ho chiarito che non volevo di certo offendere la comunità transgender, e stavo solo tentando di attirare l'attenzione su quanto accadeva in giro sull'utilizzo dei pronomi".

Dopo le prime reticenze, la Carano ha poi ceduto alle pressioni dei dirigenti Disney, rimuovendo il post dai social network e accettando di scusarsi con le loro parole solo per non ledere il duro lavoro di tutti quelli che avevano preso parte a The Mandalorian: "Non volevo causare danni a tutti quelli che hanno lavorato al progetto, quindi ho detto, 'OK'. Quella è stata l'ultima volta che sono stato contattata per qualsiasi tipo di dichiarazione pubblica o scuse dalla Lucasfilm".

Intanto Gina Carano ha avviato la sua personalissima lotta contro la cancel culture, sottolineando che farà di tutto per porre fine a questa pratica.