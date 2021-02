Gina Carano su Disney: 'Potrei raccontare certe cose, ma metterei nei guai un amico'

Gina Carano sta probabilmente vivendo suo malgrado il periodo di maggior popolarità della sua carriera: il licenziamento da The Mandalorian ha causato un vero e proprio terremoto e da qualche tempo, inevitabilmente, l'attrice è diventata una delle ospiti più richieste dei talk show e uno degli obbiettivi preferiti di ogni genere di testata.

Carano, d'altronde, sembra avere parecchie cose da dire, come dimostrano le sue ultime dichiarazioni: "Ho passato tante di quelle cose e ne ho viste così tante fino ad ora, per quanto riguarda il bullismo che sta prendendo piede di questi tempi... Non sono la prima ad esser stata trattata in questo modo da Disney, questo lo so bene. Potrei raccontare una storia che farebbe cambiare opinione ai media, ma metterei nei guai una persona amica... Tutti hanno paura di perdere il lavoro" ha spiegato l'attrice a Deadline.

L'ex-Cara Dune dello show Disney+ ha poi proseguito: "Credo che Disney o Lucasfilm o chiunque sia, certe persone in quelle compagnie... Credo che mi abbiano un po' dato la caccia... Mi sono stati addosso e mi hanno osservato come dei falchi, mentre vedo alcune persone che fanno parte delle stesse produzioni e possono dire ciò che vogliono, ed è questo che non mi sta bene. Il mio problema è stato non andare d'accordo con la loro narrativa".

Il licenziamento, comunque, ha portato l'ex-star di The Mandalorian ad essere attualmente l'attrice più popolare al mondo; stando alle ultime voci, comunque, potrebbe non esserci un re-cast per Cara Dune in The Mandalorian.