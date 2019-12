Gina Carano elogia la regista Deborah Chow per il suo lavoro in The Mandalorian

Il settimo episodio della prima stagione di The Mandalorian è stato il secondo diretto da Deborah Chow, regista affermata in campo televisivo, avendo diretto episodi di show come American Gods, Mr. Robot e Better Call Saul e che presto sarà dietro la macchina da presa anche nella serie di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Per il momento il suo legame con Star Wars si limita a The Mandalorian, e pare che il suo apporto sia stato molto apprezzato. I suoi due episodi, The Sin e The Reckoning, sono stati accolti da grandi elogi.

Anche il cast sembra che abbia apprezzato il suo lavoro. Gina Carano, che interpreta Cara Dune nello show, su Instagram ha elogiato il lavoro di Chow:"Deborah Chow è una vera dura. Regista del terzo e settimo episodio di The Mandalorian, non mi sorprende affatto che le faranno dirigere tutti gli episodi della serie su Obi-Wan. La sua calma determinata ha portato tutto il cast e la troupe attorno alla sua spinta e al scintillio malizioso dei suoi occhi [...] Grazie per la leadership, la guida e soprattutto l'ispirazione. Continua a spaccare culi..tutto il mio sostegno, sempre" ha scritto Carano sui social, mostrando grande affetto per Chow.



Oltre a Deborah Chow, The Mandalorian ha visto alla regia degli episodi anche Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Dave Filoni. Il finale di stagione è stato diretto da Taika Waititi, che ha anche partecipato in qualità di doppiatore del droide IG-11.

Il personaggio iconico dello show rimane Baby Yoda; addirittura Jon Favreau ha appeso un Baby Yoda sull'albero di Natale, stampato in 3D.

Invece Pedro Pascal ha posato con Baby Yoda alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.