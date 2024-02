Gina Carano grazie a Elon Musk fa causa a Disney per il licenziamento da The Mandalorian!

Gina Carano non è proprio un animo tranquillo. L'attrice, licenziata da The Mandalorian per alcuni post controversi, è tornata all'attacco: dopo una serie di frecciatine di Carano verso Disney, l'attrice ha deciso di fare causa agli studios con l'accusa di discriminazione e licenziamento illegittimo.

L'attrice contesta il motivo del licenziamento, affermando nella denuncia di essere stata allontanata da Disney per aver espresso opinioni di destra e nella sua richiesta, oltre a un risarcimento di 75mila dollari, spunta anche un'ordinanza del tribunale che obbligherebbe Lucasfilm a riassumerla (d'altronde non c'è stato alcun accenno all'addio del personaggio di Carano in The Mandalorian). Nella causa Gina Carano ha le spalle ben coperte da Elon Musk che tramite X si è offerto di pagare le spese legali di tutti gli utenti che sostengono di essere stati discriminati per via delle proprie attività sulla piattaforma.

Carano, attraverso la denuncia, afferma di essere stata diffamata da Disney e Lucasfilm per essersi rifiutata di omologarsi alla visione degli studios su argomenti sensibili quali Black Lives Matter, pronomi preferiti e preferenze elettorali ma non solo: secondo l'attrice gli studios avrebbero volontariamente ignorato alcuni post delle loro star di sesso maschile considerati offensivi nei confronti dei repubblicani facendo riferimento a un post del 2017 in cui Pedro Pascal, proprio la star di The Mandalorian, avrebbe paragonato Donald Trump a Hitler.

La battaglia legale tra l'attrice e Disney è appena iniziata.