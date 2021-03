Gina Carano, i fan sostengono l'ex star di The Mandalorian nella Giornata della Donna

Nelle scorse settimane Gina Carano è stata licenziata dalla LucasFilm dopo una serie di incredibili polemiche che hanno infiammato il web ma sembra che molti fan si Star Wars abbiano ancora a cuore l'interprete di Cara Dune e hanno voluto mostrarle tutto il supporto possibile nella Giornata Internazionale della Donna.

Sui social sono infatti spuntati moltissimi messaggi e l'ex stella della MMA ne ha ricondivisi alcuni sul suo profilo, proprio per dimostrare di avere molti telespettatori di The Mandalorian dalla sua. Una donna ha condiviso una foto delle sue giovani figlie che guardavano un poster di Cara Dune, mentre un'altra fan ha pubblicato una foto di Gina sul set di The Mandalorian e ha scritto "Abbasso la cancel culture!". Un'altra, invece, ha collocato una citazione di Madre Teresa su un'immagine della Carano, con l'intenzione, insomma, di paragonare l'attrice alla celebre santa.

Ma non è finita qui, molti sostenitori della Carano hanno letteralmente bombardato la pagina ufficiale di Star Wars dove in occasione della Giornata Internazionale della Donna era stata pubblicata una foto della principessa Leia, interpretata dalla compianta Carrie Fisher. Vari fan hanno sottolineato che la Carano è una donna intraprendente ed indipendente, che meritava molto più di ogni altra di essere posta sotto i riflettori nel corso di questa particolare celebrazione.

Nelle scorse settimane anche Bill Burr ha difeso la Carano, definendo l'ex star di The Mandalorian una donna davvero gentilissima con cui rapportarsi.