Gina Carano di nuovo polemica: la star di The Mandalorian si paragona al Joker di Pheonix

Sebbene Gina Carano sia tornata a lavoro su nuove produzioni dopo il licenziamento dei mesi scorsi, non perde l'occasione per far parlare di se con nuove polemiche lanciate sui social. Stavolta l'ex star di The Mandalorian per attirare l'attenzione si è addirittura paragonata al Joker di Joaquin Pheonix.

Secondo la campionessa di arti marziali miste infatti, il trattamento che ha subito negli ultimi mesi, non è dissimile da quello subito dal celebre personaggio dei fumetti DC Comics nel film del 2019. Come certamente ricorderete la storia del Joker di Joaquin Phoenix è quella di un uomo costantemente vessato dalla società che finisce per impazzire, abbandonandosi ad istinti omicidi e diventando poi il celebre villain di Gotham City che tutti noi conosciamo.

Allo stesso modo insomma, l'ormai ex interprete di Cara Dune vuole sottolineare come il trattamento riservatole dai media negli ultimi mesi sia esageratamente ingiusto, e che non tutti sarebbero in grado di sopportarlo come lei stessa sta facendo. A suo avviso infatti, non tutto ciò che è riconosciuto come universalmente giusto è in fin dei conti corretto.

Naturalmente, il post della star di The Mandalorian ha scatenato un altro putiferio. Alcuni utenti dei social l'hanno sostenuta ed appoggiata mentre, altri l'hanno derisa per questo paragone quanto mai esagerato. Insomma, Gina Carano sa sempre come dividere il web. Da ormai quasi un anno le sue dichiarazioni generano un grande scompiglio e viene da domandarsi se dopo il licenziamento, questo non sia un modo per non spegnere i riflettori su di lei. Staremo a vedere.