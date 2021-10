Gina Carano, nuovo progetto per l'ex star di The Mandalorian: ecco di cosa si tratta

Gina Carano è tornata a lavoro con Terror On The Prairie, il suo primo progetto dopo il burrascoso licenziamento da parte della Disney che ha causato anche il suo definitivo addio a The Mandalorian.

Michael Polish sarà il regista del film western in questione che, vedrà l'ex interprete di Cara Dune nella duplice veste di protagonista e produttrice. Terror On The Prairie racconterà la storia di una famiglia che nonostante le numerose difficoltà decide di non chinare il capo di fronte ad una gang di fuorilegge che sta seminando il panico nel Montana e sta mettendo seriamente a rischio numerose fattorie.

Nel cast di questa nuova produzione, oltre alla già citata Gina Carano ci saranno anche Nick Searcy, Heath Freeman, Donald "Cowboy" Cerrone, Tyler Fischer, Samaire Armstrong, Rhys Becker, Izzy Marshall, Travis Mills, Matthias Hues, Jeremy Gauna e infine Thomas White Eagle.

Ben Shapiro e The Daily Wire cureranno la produzione di Terror On The Prairie che secondo le prime indiscrezioni verrà distribuito nel corso del 2022. Questo non è l'unico progetto in cantiere per Gina Carano. L'attrice infatti presto sarà la protagonista anche di White Knuckle, un thriller che racconta la storia di una donna che sopravvissuta al tentato omicidio da parte di un serial killer tenta in tutti i modi di acciuffarlo.

E mentre la nostra ex Cara Dune si rimbocca le maniche e tenta di recuperare strada nel mondo della recitazione, le riprese di The Mandalorian 3 sono entrate nel vivo. La serie come ormai sappiamo piuttosto bene non arriverà però su Disney+ prima della seconda metà del 2022.