Gina Carano è pronta ad un nuovo film: 'Voglio dare speranza a chi teme la cancel culture'

Gina Carano non sa stare con le mani in mano: poche ore dopo esser stata allontanata da The Mandalorian in seguito all'ennesimo tweet controverso, infatti, l'ormai ex-Cara Dune dello show Disney+ è già pronta a prender parte a un nuovo film di cui sarà, oltre che protagonista, anche produttrice.

I dettagli sulla trama e sul cast sono ancora ignoti, ma l'attrice ha voluto presentare il suo progetto come figlio della voglia di mandare un messaggio a chi, come lei, teme l'avanzata di quello che Carano definisce come un vero e proprio "regime totalitario".

"The Daily Wire mi sta aiutando a realizzare un sogno, ossia quello di sviluppare e produrre un mio film. Le mie preghiere sono state esaudite. Voglio mandare un messaggio a tutti coloro che vivono nella paura dell'avanzata di questo regime totalitario. Ho appena cominciato a far sentire la mia voce, che ora è più libera di quanto sia mai stata prima, e spero che ciò possa ispirare tanti altri a fare lo stesso. Non possono cancellarci se non glielo lasciamo fare" sono state le parole dell'attrice.

Una situazione, quella di Carano, destinata inevitabilmente a continuare a far discutere. Secondo le ultime voci, intanto, Sonya Deville potrebbe interpretare Cara Dune in The Mandalorian dalla terza stagione dello show; i fan, invece, chiedono a gran voce l'arrivo di Lucy Lawless al posto di Gina Carano in The Mandalorian.