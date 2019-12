Gina Carano racconta come The Mandalorian le abbia insegnato ad accettarsi

Fin dal debutto su Disney+, The Mandalorian è tra le serie più chiacchierate del momento. Lo show creato da Jon Favreau , inoltre, ha rappresentato una svolta decisiva nella carriera di Gina Carano, impegnata nel ruolo di Cara Dunne.

"C'è stato un momento della mia vita in cui mi dicevo 'non so se voglio continuare a fare film, perché non voglio rovinarli. Non so se sono brava abbastanza'", ha dichiarato in un'intervista concessa a Refinery29.

Prima di diventare una mercenaria (ex Shock Trooper) in The Mandalorian, Carano era conosciuta per aver preso parte a The Fast & The Furious 6, Deadpool, e Haywire. Prima ancora, è stata uno dei volti più importanti delle arti marziali miste.

Proprio il suo passato da lottatrice l'ha portata a non sentirsi accettata come attrice: "Quando dico alle persone che sono un'attrice, mi chiedono se faccio la controfigura, dato che non sembro l'attrice standard. Sono normale, ma non credo di assomigliare a quello che dovrebbe sembrare un'attrice. Ho sempre avuto queste cosce grosse".



Carano ha cercato di diventare un'attrice completa e non un'attrice/atleta e la svolta è arrivata proprio con il primo live-action ambientato nell'universo di Star Wars. L'attrice ha iniziato a vedersi sotto una nuova luce: "sono sempre stata forte, sono sempre stata questa persona. Ho imparato ad accettarlo mentre interpretavo Cara", ha dichiarato. "Per me significa tantissimo, perché la bellezza viene da dentro".



Grazie al nuovo ruolo al fianco del protagonista Pedro Pascal, l'attrice si sente anche più apprezzata nell'ambiente: "sono sempre stata abbastanza solitaria, impegnata a seguire il mio percorso". Ora, per la prima volta, Carano si sente di "far parte di qualcosa". Questo significa anche un sentirsi stimolata a fare il meglio: "è un lavoro duro, a volte 18 ore al giorno, ma non mi importa. Adoro lavorare, mi dà uno scopo".

