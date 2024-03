Gina Carano ricorda il licenziamento da The Mandalorian: 'Piansi e piansi ancora'

Il rapporto tra Gina Carano e Disney, come ben ricorderete, non finì nel migliore dei modi: l'attrice di The Mandalorian fu licenziata in seguito alle sue infelici uscite su Repubblicani e Olocausto, e ancora oggi non riesce a darsi pace ripensando alla decisione di farla fuori dalla serie di Star Wars.

Dopo aver deciso di far causa a Disney grazie a Elon Musk, Carano è tornata a ricordare le sensazioni provate dopo aver ricevuto la comunicazione, non usando mezzi termini nel descrivere il senso di disperazione e la conseguente reazione da parte sua.

"Mi buttai a terra e piansi e piansi ancora. Mi rannicchiai in posizione fetale. Non è che pensassi che una cosa del genere non potesse accadere, semplicemente non avrei mai immaginato che potessero buttar giù quell'orrendo comunicato su di me dopo aver lavorato insieme, l'azienda d'intrattenimento più potente al mondo che diceva quelle cose su di me" sono state le sue parole.

Carano ha proseguito: "A quel punto diventi impossibile da assumere. E per la gente diventa accettabile l'idea di non avere rispetto di te. Ti porti addosso tutte quelle mancanze di rispetto, tutta la vergogna, e comincia ad avere effetto su di te non solo mentalmente, ma anche fisicamente". Vedremo, a questo punto, come finiranno le cose in tribunale: a tal proposito, Gina Carano ha definito Elon Musk una sorta di Batman per l'aiuto offertole.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.