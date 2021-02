Gina Carano, la star di The Mandalorian travolta dall'affetto dei fan

Gina Carano è stata al centro di molte polemiche sui social nell'ultimo anno e anche se in molti hanno chiesto il suo licenziamento dalla Lucasfilm, la star di The Mandalorian può contare su una fan base molto devota che non la lascia mai sola.

La scorsa settimana ad esempio, l'hashtag dedicato alla sua Cara Dune è divenuto uno dei trend topic su Twitter, e cià ha reso Gina Carano immensamente orgogliosa. La star di The Mandalorian ci ha infatti tenuto a ringraziare tutti i suoi ammiratori, con un post in cui esprime tutto il suo amore nei loro confronti.

"Avete mandato in tendenza #WeLoveCaraDune", ha scritto. "Il mio cuore è così benedetto ... l'amore trova un modo. Non bisogna mai arrendersi".

Ovviamente, quelli che chiedono ancora a gran voce la rimozione di Gina Carano da The Mandalorian hanno risposto con l'hashtag #FireGinaCarano, invitando a fare chiarezza su quanto accaduto. Ma i fan dell'attrice hanno rivendicato la vittoria sostituendo il trend con #StandWithGinaCarano. In altre parole, la guerra sui social media in corso riguardante l'ex star delle MMA è più accesa che mai e sembra che tra detrattori e sostenitori sia in atto uno scontro davvero infuocato.

Gina Carano ha creato molto scalpore per le sue ideologie No Mask, sembra infatti che l'attrice non fosse molto convinta delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19.