Gina Carano di The Mandalorian nei panni di She-Hulk grazie a una fan art

Durante le scorse settimane l'attrice Gina Carano è apparsa nel ruolo della convincente Cara Dune, all'interno della serie TV The Mandalorian. Di recente, invece, è diventata la protagonista di una fan art che la vede assumere l'aspetto della supereroina She-Hulk.

Non è la prima volta che all'attrice ed ex lottatrice di arti marziali viene dedicata un'immagine da parte dei fan. In passato, infatti, è stata pubblicata una fan art che ha commosso Gina Carano, insieme ad altre ideate per i personaggi appartenenti alla serie TV ambientata nell'universo di Star Wars, come la fan art sull'Armaiola, interpretata dall'attrice Emily Swallow.

In questo nuovo lavoro, reso pubblico all'interno del profilo Instagram dell'utente spdrmnkyxxiii, possiamo ammirare l'attrice all'interno di un poster - come al solito lo potete visionare in calce all'articolo - con le fattezze di She-Hulk. Caratterizzata dall'iconico colore verde, il personaggio appare in posa mentre nella parte inferiore si può leggere il suo nome, il logo Marvel Studios e il titolo She-Hulk.

Dopo l'annuncio ufficiale della serie TV su She-Hulk, come vedreste Gina Carano nei panni di Jennifer Walters? Per i fan di The Mandalorian, invece, ricordiamo che la serie sarà disponibile in Italia il prossimo marzo, quando farà il suo debutto la piattaforma di streaming Disney+.