Gina Torres entra nel cast di The Brides: sarà una delle tre mogli di Dracula

Deadline riporta che Gina Torres sarà una delle tre mogli di Dracula nel pilot di The Brides, rivisitazione in chiave moderna del vampiro per antonomasia e sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa , già ideatore di Riverdale e di Le terrificanti avventure di Sabrina.

Al momento, l'emittente ABC ha ordinato solo il pilot di questa potenziale serie, che viene descritta come un family drama con al centro tre donne potenti. The Brides presenterà una forte componente horror e mostrerà ciò che le tre donne immortali dovranno fare per mantenere la salute, il prestigio e la loro eredità, il tutto in modo sexy e contemporaneo. Lo show è scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e sarà diretto da Maggie Kiley. Nella produzione figura anche il prolifico Greg Barlanti.

Gina Torres sarà Cleo Phillips, la leader delle tre consorti di Dracula. Cleo ha degli atteggiamenti regali, dovuti alla sua vita precedente in cui era una regina, prima di essere trasformata in vampiro dal principe della notte, in seguito alla morte del marito. Ora la donna vive a New York, è un'esperta di mercato immobiliare e dovrà fronteggiare un nuovo e misterioso concorrente, mentre il rapporto con le sorelle inizia a incrinarsi.

Di recente, Gina Torres è stata la protagonista di Pearson, lo spin-off di Suits cancellato da USA Network dopo una sola stagione. Per la ABC, invece, ha recitato in The Catch, ha avuto un ruolo ricorrente in Revenge ed è stata tra le protagoniste del pilot di The Death of Eva Sofia Valdez. Tra le altre partecipazioni più note, segnaliamo Firefly, Angel e Westworld.