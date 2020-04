Ginevra Lamborgini, sorella di Elettra, ha una voce mozzafiato: ecco il video che lo prova

Tutti conosciamo i Lamborghini, e nell'ultimo periodo, tutti abbiamo avuto occasione di vedere in azione un membro in particolare della nota famiglia, Elettra. Ma sapevate che anche la giovane Ginevra ora sta facendo parlare di sé grazie alle sue invidiabili doti canore?

Ginevra, secondogenita di casa Lamborghini, ha recentemente condiviso un video su Instagram (che come sempre potete trovare anche qui in calce alla notizia) in cui si esibisce a cappella in un'interpretazione del brano del 1965 di Nina Simone Feeling Good.

Il post ha già fatto il giro del web, e la ragazza sta ricevendo una marea di complimenti per la sua voce.

Sicuramente meno nota ai più rispetto alla sorella Elettra che ha partecipato anche a Sanremo classificandosi 21esima nell'ultima edizione della storica gara canora, Ginevra si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore, per poi dedicarsi al mondo della moda nei suoi successivi studi (ha studiato Culture e Tecniche del Fashion a Bologna).

Al momento, lavora nell'azienda di famiglia, ma trova il tempo per coltivare la sua passione musicale scrivendo anche diversi brani.Si dice inoltre che abbia anche un interesse nel mondo della recitazione, ma pare che per ora non voglia perseguire una tale carriera.