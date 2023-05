Ginny & Georgia, per Netflix è un successo: arriva il rinnovo per la Stagione 3 e 4

In una mossa del tutto insolita per gli standard a cui siamo abituati, e specialmente nel mare di cancellazioni recenti che hanno visto serie come Lockwood & Co bocciate dopo una sola stagione, Netflix ha deciso di rinnovare Ginny & Georgia non per una ma per ben due stagioni consecutive. Lo show proseguirà ancora quindi con le stagioni 3 e 4.

Oltre all'annuncio del rinnovo, Sarah Glinski (Degrassi: The Next Generation) è stata ingaggiata come showrunner per le prossime stagioni. Sostituirà Debra J. Fisher, che ha ricoperto il ruolo di showrunner nelle prime due stagioni.

Considerata la performance molto forte di Ginny & Georgia e il suo budget non proibitivo, l'ordine per due stagioni non è del tutto una sorpresa, anche se insolito per la piattaforma; Netflix lo aveva già fatto per altre serie con un pedigree simile, tra cui Virgin River. Semmai, a sorprendere è stata l'attesa di quattro mesi per arrivare al rinnovo di una serie di tale livello di successo di ascolti. Secondo le fonti, l'ordine era già stato inoltrato da tempo, ma è stato riservato per gli upfront di Netflix.

Per quanto riguarda il cambio di showrunner, si era parlato di attriti tra la Fisher e la creatrice di Ginny & Georgia Sarah Lampert. Già lo scorso aprile si era ipotizzato che la Fisher avrebbe lasciato la serie. Anche la notizia dell'assunzione della Glinski non è arrivata come un fulmine a ciel sereno: era stata ingaggiata prima dello sciopero della WGA, iniziato il 2 maggio.

Ginny & Georgia segue Georgia Miller (Howey), la sua figlia adolescente, Ginny Miller (Gentry), e il figlio più giovane Austin (Diesel La Torraca) mentre si trasferiscono in un'immaginaria città benestante del Massachusetts per ricominciare da capo dopo la morte del marito di Georgia.

Nella seconda stagione, arrivata il 5 gennaio scorso, Ginny deve capire come convivere con la consapevolezza che sua madre è un'assassina. Appesantita dalla nuova consapevolezza che Kenny, il suo patrigno, non è morto per cause naturali, ora Ginny deve affrontare il fatto che Georgia non solo ha ucciso, ma ha ucciso per proteggerla.

Il cast, oltre a Brianne Howey e Antonia Gentry, comprende anche Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas.