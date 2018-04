Gino Vento di The Deuce si unisce al cast di Mayans MC, spin-off di Sons of Anarchy

Noto per i suoi ruoli in The Deuce e The Gifted, Gino Vento si appresta a tornare sul piccolo schermo in Mayans MC, l'atteso spin-off di Sons of Anarchy. Lo show sarà co-creato da Kurt Sutter ed Elgin James, e debutterà su FX nel corso del 2018, rappresentando un nuovo tassello nell'universo della celebre serie TV.

Sons of Anarchy è stato uno degli show più visti nella storia del network americano, facendo registrare ascolti da record. I Mayans sono stati una presenza costante nell'intero arco narrativo delle sette stagioni ed è per questo che saranno al centro dello spin-off.

Gino Vento avrà un ruolo ricorrente e vestirà i panni di Nester, amico d'infanza ferocemente leale di Miguel Galindo (Danny Pino), diventato il suo responsabile della sicurezza e disposto a fare qualsiasi cosa per far rispettare il dominio della famiglia.

Le vicende narrate in Mayans MC sono ambientate dopo gli eventi del finale di Sons of Anarchy e vedono EZ Reyes (JD Pardo), uscito di prigione da poco, coinvolto in un giro di narcotraffico del narcotraffico al confine tra California e Messico. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio per la sua nuova identità in una cittadina nella quale in passato era visto come un giovane promettente.

Nel cast dello spin-off troviamo anche Edward James Olmos (Battlestar Galactica), Sarah Bolger (Once Upon a Time), Richard Cabral (American Crime) e Michael Irby (The Unit).

Quanto attendete Mayans MC da uno a dieci? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.