I giocattoli non autorizzati del Baby Yoda di The Mandalorian invadono il web

Il web, si sa, è un universo particolarmente impaziente e i suoi utenti tendono ad esserlo altrettanto, soprattutto quando si tratta delle mode del momento: accade così che l'intento di Disney di non mettere ancora in commercio riproduzioni del Baby Yoda di The Mandalorian sembra destinato a fallire miseramente.

Va detto che la produzione ha le sue valide ragioni per agire in questo modo: Disney non vuole infatti in alcun modo rischiare di lasciar trapelare più del dovuto sul personaggio e sul suo ruolo nello show con Pedro Pascal, e nonostante ciò parte del merchandise dedicato alla mascotte di The Mandalorian è già disponibile. Il web, però, non sembra particolarmente d'accordo con questa linea di pensiero.

In giro per gli store online è dunque già possibile imbattersi in un'orda di riproduzioni non autorizzate del piccoletto, talvolta davvero ben fatte e talvolta riuscite davvero male: è il caso, ad esempio, di una bambola di scimmia con due orecchie di Yoda incollate alla bell'e meglio e messa in vendita alla modica cifra di 599 dollari. Una vera occasione, non trovate?

Nell'attesa che action figure e giocattoli vari e ufficiali di Baby Yoda vengano immessi sul mercato, comunque, The Child continua a conquistare ogni aspetto del web: un nuovo meme con il tenero esserino di The Mandalorian, ad esempio, sta impazzando sui social in queste ultime ore.